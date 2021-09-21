شكرا لقرائتكم خبر عن شابات الطائرة يواجهن إيطاليا فى بطولة العالم بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى السادسة مساء اليوم، الإثنين، منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 18 سنة نظيره الإيطالى فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة العالم المقامة فى المكسيك وتستمر حتى 29 سبتمبر الجارى.

ويحصل منتخب الشابات على راحة يوم 22 سبتمبر الجارى، قبل استكمال مواجهاته بلقاء تركيا يوم 23 سبتمبر ثم الدومنيكان يوم 24 من نفس الشهر.

وضمت قائمة لاعبات منتخب شابات الطائرة كلا من: فرح عز وملك البحيرى وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا، فرح زكى.

وترأس بعثة منتخب شابات الطائرة فى المكسيك نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، وإبراهيم فخر الدين مديرا للفريق ونجلاء المصرى مدربة وأيمن فؤاد مدرب ومى محمود محلل تفنى.