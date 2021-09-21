شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه دلفى وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاتحاد السكندري، تحت القيادة الفنية للعميد حسام حسن، مساء اليوم، الثلاثاء، ثانى مبارياته الودية، وستكون أمام فريق دلفى، أحد أندية الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادا للموسم الجديد.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى الفوز على فريق طلائع الأسطول البحري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين الأحد في إطار الاستعداد للموسم الجديد من الدوري.

أحرز أهداف الاتحاد كل من الأنجولى مابولولو ومصطفى إبراهيم وبن جمين وكريم ممدوح من ضربة جزاء ليطمئن حسام حسن على جاهزية اللاعبين.

وكان حسام حسن قد سجل 17 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى الأولى قبل الاستغناء عن خالد قمر وكريم يحيى ومحمود رزق ومحمود شعبان، وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الاتحاد ستقوم باستبدال اللاعبين، على أن تتم إضافة جميع اللاعبين بالقائمة الثانية.

وأبدى حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، رضاه عن مستوى الصفقات الجديدة التى أبرمها الجهاز الفنى، بقيادة مدير الكرة إبراهيم حسن، وبالتعاون مع رئيس النادى محمد مصيلحى.