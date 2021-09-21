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موعد مباراة الأهلى والطلائع اليوم الثلاثاء 21 / 9 / 2021 بكأس السوبر

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى، ويدخل المارد الأحمر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح أمام المارد الأحمر.

موعد مباراة الاهلى وطلائع الجيش 

تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، ويدخل المارد الأحمر المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.

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طاقم تحكيم جزائرى لمباراة الاهلى وطلائع الجيش 

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين طاقم حكام جزائري لمباراة الأهلي وطلائع الجيش على النحو التالي: مصطفى غربال حكم ساحة وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين وإلياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو وبن براهم لحلو مساعد حكم فيديو.

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الأهلى يفقد جهود 5 لاعبين ويتسلح بالصفقات الجديدة 

ويفتقد الأهلى خلال مباراة الليلة جهود لاعبيه بيرسى تاو ومحمود متولى للإصابة وناصر ماهر ومحمد محمود والنيجيرى جونيور أجايى لوجهة نظر فنية بينما يتسلح بالصفقات الجديدة وأبرزها لويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد خلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

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الطلائع يتسلح بالصفقات الجديدة ويفتقد الصباحى

ويفتقد الطلائع جهود لاعبه محمد الصباحى للإصابة بينما تعاقد الطلائع مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبا الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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