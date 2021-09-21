خالد الغندور : ألف مليون سلامة للمستشار مرتضي منصور

الشارقة - اميمة ياسر - حرص الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على الدعاء بالشفاء العاجل من أجل المستشار مرتضي منصور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب خالد الغندور في منشور له: “ألف مليون سلامة للمستشار مرتضي منصور وربنا يعطي له الصحة والستر والرضا”.

وكان المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف مجلسه بقرار من الجهة الإدارية علق على الفتوى التي أصدرها الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر الخاصة بتحريم التبرع لنادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية اليوم: أتفق مع الشيخ أحمد كريمة في أمر وأختلف معه في أمر آخر مشيرا إلى أنه يتفق مع الشيخ الدكتور أحمد كريمة في أن التبرع ليس من الزكاة وليس من الشريعة.

وأضاف مرتضى منصور: أختلف معه في عدم جواز التبرع للزمالك لأننى شخصيا في حالة إخراج زكاتي وزكاة أسرتى لو تبقى معي مالا يكون من حقي التبرع به للزمالك وهذا أمر جائز ولا يوجد مانع شرعي من حدوثه .