اللاعب كان يرغب في التجديد لمدة 3 مواسم .. تعرف على موقف علي معلول مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن إدارة الأهلي نجحت في التوصل لاتفاق مع التونسي علي معلول نجم دفاع الفريق بخصوص تجديد عقده، ومن المقرر أن يتم الاعلان بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي.

وتابع كريم شحاته في برنامجه "كورة كل يوم" المذاع علي قناة الحياة، أن اللاعب كان يرغب في التجديد لمدة 3 مواسم الا ان ادارة الأهلي نجحت في اقناعه بالتجديد لمدة موسمين علي ان يكون التجديد لموسم ثالث بموافقة الطرفيين.

ويلتقي النادي الأهلي بنظيره طلائع الجيش مساء غد الثلاثاء على لقب بطولة السوبر المصري لموسم (2019- 2020).

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى السابعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وسبق أن تواجه الأهلي وطلائع الجيش في 31 مباراة من قبل، 29 بالدوري و2 بالكأس، فاز الأهلي في 25 لقاء، وتعادلا في 6 ولم يحقق الطلائع أي فوز، وسجل الأهلي 63 هدفًا، فيما أحرز طلائع الجيش 15 هدفًا.