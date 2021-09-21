شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: كيروش يدرك حلم الجماهير المصرية ويعمل على تحقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثة باتحاد الكرة المصري، أن كارلوس كيروش مدرب مميز للغاية، وأتمنى النجاح له، قائلا: "كيروش يعلم جيدا حلم الجماهير ووصل لكأس العالم لمدة 4 مرات في قارات مختلفة، ومن الطبيعي تواجدة معنا لأنه لديه تاريخ كبير وهو الأفضل خلال الفترة الحالية".

وتابع مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "كارلوس كيروش منذ وجودة داخل مصر يعمل من أجل إسعاد الجماهير والشعب المصري، وهو مدرب مشروع كبير لفترات طويلة لمصر".

وأكمل رئيس اللجنة الثلاثة باتحاد الكرة المصري: "صعود كيروش مع إيران وجنوب إفريقيا والبرتغال لكأس العالم كان له أهمية كبيرة في التعاقد معه، ولدينا جهاز معاون له وسيحقق النجاحات".

واختتم مجاهد: " في بداية المفاوضات مع كيروش قال لنا أنه يعلم حلم الجماهير ويعمل على نجاح هذا الأمر والتواجد في كأس العالم خلال العام القادم، والأهم الوصول للمرحلة النهائية".