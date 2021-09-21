شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: كيروش يدرك حلم الجماهير المصرية ويعمل على تحقيقه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثة باتحاد الكرة المصري، أن كارلوس كيروش مدرب مميز للغاية، وأتمنى النجاح له، قائلا: "كيروش يعلم جيدا حلم الجماهير ووصل لكأس العالم لمدة 4 مرات في قارات مختلفة، ومن الطبيعي تواجدة معنا لأنه لديه تاريخ كبير وهو الأفضل خلال الفترة الحالية".
وتابع مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "كارلوس كيروش منذ وجودة داخل مصر يعمل من أجل إسعاد الجماهير والشعب المصري، وهو مدرب مشروع كبير لفترات طويلة لمصر".
وأكمل رئيس اللجنة الثلاثة باتحاد الكرة المصري: "صعود كيروش مع إيران وجنوب إفريقيا والبرتغال لكأس العالم كان له أهمية كبيرة في التعاقد معه، ولدينا جهاز معاون له وسيحقق النجاحات".
واختتم مجاهد: " في بداية المفاوضات مع كيروش قال لنا أنه يعلم حلم الجماهير ويعمل على نجاح هذا الأمر والتواجد في كأس العالم خلال العام القادم، والأهم الوصول للمرحلة النهائية".
يدخل المنتخب الوطنى، بقيادة كارلوس كيروش، معسكرا مغلقا يوم 28 سبتمبر الجارى بالإسكندرية لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا باستاد برج العرب يوم 30 من نفس الشهر، استعداداً لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم بالجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.
واستقر الجهاز الفني للفراعنة على استدعاء وضم 9 لاعبين من المحترفين بالخارج للانضمام إلى المنتخب خلال المعسكر استعدادا لمباراتى ليبيا، وتضم قائمة المحترفين التي تم استدعاؤها كل من محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي)، أحمد حجازى ( الاتحاد السعودى )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركى )، محمد الننى ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراى التركي)، سامى مرسى ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاى سبور التركي)، كريم حافظ ( ينى مالتيا التركي).