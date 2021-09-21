شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: أخطرنا فيفا في 16 سبتمبر بطلب انعقاد الجمعية العمومية الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثة باتحاد الكرة المصري، أن الجبلاية أخطرت الفيفا بالعمومية الطارئة التي دعت لها الأندية قائلا: "أخطرنا الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 16 سبتمبر بطلب الجمعية العمومية لعقد جمعية عمومية طارئة لتعديل بعض بنود اللائحة".

وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن تعديل اللائحة والدعوة لعمومية طارئة من صلب اختصاصات الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكان من المفترض أن يكون متواجدا تعديل اللائحة في الجريدة الرسمية ويتم نشرة ولكن هذا الأمر من اختصاصات وزارة الشباب والرياضة ولم يحدث ذلك".

وواصل رئيس اللجنة الثلاثة باتحاد الكرة المصري: "القانون المصري يجبر الاتحاد المصري أن يتواصل مع الفيفا من أجل الدعوة لإقامة إنتخابات، وهناك أندية طالبت بسرعة هذا الأمر بالرغم من أنها غير متواجدة في الجمعية العمومية". واختتم مجاهد: "قمنا بدعوة 4 رؤساء أندية لمراجعة ما حدث داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وشاهدوا كل محاضر الجلسات وتحدثوا عن بعض البنود أنها لم تحدث وقاموا بالإمضاء على الأمر رسميا، ورؤساء الأندية هم:طارق السيد، جمال عويس، أحمد جوهر، علي سليم، وكانوا هم المسئولين عن التواجد والمراجعة".

وتلقى اتحاد الكرة عددا من الطلبات الخاصة من الأندية الأعضاء تتضمن عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

ورحب الاتحاد بكل تقدير بما تلقاه باعتباره حقًّا أصيل للجمعية العمومية، حيث كلف الإدارة القانونية بالاتحاد بدراسة الطلبات والاجراءات الخاصة بتنفيذها، على أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى مخاطبة الاتحاد الدولي والجهات المعنية ، لضمان صحة الانعقاد بما يتفق مع صحيح اللائحة السارية.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد المصري اجتماعه خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن الخطوات الواجبة في هذا الشأن.