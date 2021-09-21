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تعيين محمود مصطفى مديرا فنيا للمصارعة بنادى طلائع الجيش

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القاهرة - سامية سيد - قام اللواء خالد شكرى، رئيس جهاز العسكرى، بتعيين جهاز فنى جديد للمصارعة داخل نادى طلائع الجيش؛ للمساهمة فى تحقيق الميداليات فى أولمبياد باريس 2024 القادمة .

وجاء تشكيل الجهاز الفنى للمصارعة بنادى طلائع الجيش كالتالى: محمود مصطفى المدير الفني للمصارعة الرومانية، و باسم بظظ و محمد المتولى و محمد عبد المحسن للمصارعة الحرة ، و صالح عمارة ومحمد المهدي وعزت جابر و محمد عبد الخالق و أحمد سيد صابر الاداريين.

و يتولى الجهاز الفنى لنادي طلائع الجيش للمصارعة المهمة من شهر سبتمبر الجارى، وهدفه تحقيق أكثر من ميدالية أوليمبية للمصارعة فى أولمبياد باريس القادمة 2024.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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