شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمود مصطفى مديرا فنيا للمصارعة بنادى طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء خالد شكرى، رئيس جهاز الرياضة العسكرى، بتعيين جهاز فنى جديد للمصارعة داخل نادى طلائع الجيش؛ للمساهمة فى تحقيق الميداليات فى أولمبياد باريس 2024 القادمة .

وجاء تشكيل الجهاز الفنى للمصارعة بنادى طلائع الجيش كالتالى: محمود مصطفى المدير الفني للمصارعة الرومانية، و باسم بظظ و محمد المتولى و محمد عبد المحسن للمصارعة الحرة ، و صالح عمارة ومحمد المهدي وعزت جابر و محمد عبد الخالق و أحمد سيد صابر الاداريين.

و يتولى الجهاز الفنى لنادي طلائع الجيش للمصارعة المهمة من شهر سبتمبر الجارى، وهدفه تحقيق أكثر من ميدالية أوليمبية للمصارعة فى أولمبياد باريس القادمة 2024.