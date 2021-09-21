شكرا لقرائتكم خبر عن سام مرسي: كيروش أعاد لي الحياة باستدعائي للمنتخب مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث سام مرسي، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن دخوله قائمة المحترفين الذي أعلنها البرتغالي كارلوس كيروش للانضمام إلى معسكر متتخب مصر المقبل.

وقال سام مرسي خلال تصريحات خاصة لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه كريم شحاتة: "سعيد بتولي كيروش القيادة الفنية للمنتخب الوطني، وكان لدي أمل أن أتواجد في صفوف الفريق مرة أخرى".

وأضاف: "أنا سعيد جدا بدخولي قائمة المحترفين، فهي فرصة انتظرتها كثيرا وعملت بجد من أجل الحصول عليها وقاتلت من أجلها".

وتابع: "الآن الفرصة أصبحت لدي، ولا أطيق الانتظار لإظهار من أكون للمدرب كيروش، والجماهير المصرية، وأن أكون جزءا من هذه المرحلة المتوقع لها النجاح".

من ناحية أخرى، خاطب اتحاد الكرة نظيره التونسي لتعيين طاقم حكام تونسي لإدارة المباراة الودية بين منتخب مصر وليبيربا يوم 30 سبتمبر الجارى ببرج العرب، استعدادا لمباراتىّ ليبيا بتصفيات كأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

والقائمة المبدئية تضم كلا من: محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سام مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

وحدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالى موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المحليين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتى المنتخب الليبى فى الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.