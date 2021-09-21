شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: مصطفى محمد أخطأ.. ونحسم مصير شارة قيادة المنتخب مع بداية المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل جمعة، مدير منتخب مصر، إنه يتمنى أن يكون الجهاز الفني الجديد للفراعنة على قدر طموحات الجماهير المصرية، مضيفا: "أتمنى عودة منتخب مصر مرة أخرى، إلى صدارة مجموعته في تصفيات المونديال، ونسعى لتقديم المساعدة لكارلوس كيروش وتقديم المعلومات المطلوبة له".

وأضاف وائل جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية: "الجهاز المعاون لمنتخب مصر يكتمل بعد لقاء السوبر، ورودريجو سيصل القاهرة من الأرجنتين يوم 24 أو 25 سبتمبر إلى القاهرة لبدء مهمته، رودريجو دوره الأكبر طبي بالتنسيق مع الدكتورمحمد أبوالعلا ".

وتابع: "الجهاز الفني للمنتخب سيحضر لقاء السوبر بين الاهلي وطلائع الجيش، وتحدث عن مصطفى محمد قائلا: "الجميع شاهد أن مصطفى محمد أخطأ، لكن ما تردد عن انفعال مصطفى محمد على حسام البدري غير مؤكد، ولم يذكره الجهاز الفني السابق ولم يظهر على الشاشات".

واستطرد: "ما فعله مصطفى محمد لن أسمح به وأنا موجود في منتخب مصر، وسنحسم مصير شارة قيادة منتخب مصر مع بداية معسكر الفراعنة المقبل".

ومن ناحية أخرى خاطب اتحاد الكرة نظيره التونسي لتعيين طاقم حكام تونسي لإدارة المباراة الودية بين منتخب مصر وليبيربا يوم 30 سبتمبر الجارى ببرج العرب، استعدادا لمباراتىّ ليبيا بتصفيات كأس العالم.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

والقائمة المبدئية تضم كل من: محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).