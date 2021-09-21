شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: كفة السوبر المحلى تميل للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق العشرى، المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش، أن كفة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى وطلائع الجيش المحدد لها مساء اليوم تميل إلى القلعة الحمراء بشكل كبير.

وقال العشرى، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن الأهلى يسعى إلى حصد لقب محلى قبل انطلاق الموسم الجديد للدورى، خاصة أنه خسر لقب دورى الموسم المنقضي، مؤكدا طموحات فريق طلائع الجيش الذى يخوض بها اللقاء.

وتعد مباراة السوبر المصري هي الأولى التي يخوضها نادى طلائع الجيش في هذه البطولة، وسيكون الفريق الثامن الذى يشارك في مباريات السوبر المصرى، حيث سبقه 7 أندية فقط وهى: الأهلى والزمالك وغزل المحلة، المقاولون، حرس الحدود، إنبى، الإسماعيلى.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة لدولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبر المصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا بها برصيد 11 لقبا، يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب، ثم لقب من نصيب المقاولون العرب، ومثله لحرس الحدود.