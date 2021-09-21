شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: سيف الجزيري مهدد بعدم القيد في الزمالك الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء أباظة، وكيل اللاعب التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة مع النادى الأبيض في الموسم الجديد إن لم يتم حل أزمة القيد خلال الصيف الجاري.

كانت أزمة قوية قد ضربت نادى الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد للقلعة البيضاء؛ بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف، رغم تعاقده مع ناد كاميرونى، مما أدى إلى توقيع غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، على القلعة البيضاء بخلاف الحق القانونى بالفيفا والذى قضى بإيقاف القيد.

وقال أباظة، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة مع الإعلامى كريم حسن شحاتة: "الزمالك حصل على الجزيري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي، لكنه أبلغ المقاولون بتفعيل بند الشراء في يوليو الماضي".

وأضاف: "سيف الجزيري يعد لاعبا جديدا الآن في الزمالك، ولذلك لن يشارك إذا لم يتم رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك وننتظر ردًّا من الفيفا بشأن رفع الإيقاف يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، وبعد ذلك سنتصرف من خلال نادي الزمالك".

وكشف وكيل الجزيري عن إمكانية رحيل اللاعب عن نادي الزمالك لو لم يتم قيده، مشيراً إلى أنه لن يكون ضمن قائمة الأبيض وسيرحل بعقد جديد لكن من خلال الزمالك، مختتما: "لم نحصل على أي عروض، وما يقال عن تقدم نادي بيراميدز بعرض لضم الجزيري غير صحيح، لكن انتقاله هذا الصيف أمر وارد".