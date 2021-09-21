مدرب أنجولا: مصر المرشح الأول للتأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن منتخب مصر هو المرشح الأول للتأهل إلى المرحلة الإقصائية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال بيدرو، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "منتخب مصر هو المرشح للتأهل إلى المرحلة الإقصائية من تصفيات كأس العالم رغم احتلال المركز الثاني في المجموعة خلال الوقت الحالي".

وأضاف: "منتخب مصر هو المرشح الأول بالتأكيد، ليس فقط للتاريخ لكن لأن الفريق يملك لاعبين رائعين ومؤثرين، وأعتقد أنه سيكون لنا كلمة في حسم بطاقة التأهل وكل الفرص متاحة".

وتابع: "تعيين كارلوس كيروش مدربا لمنتخب مصر كان مفاجئا لي، لكنه كان قرارا صائبا وعلى الكل أن يحترمه، فهو مدير فني ملهم لجميع المدربين وسأكون سعيدا بمواجهة مصر وكيروش".

وأكمل: "ربما أفوز على مصر، الوصول إلى المرحلة الإقصائية صعب للغاية لكنا علينا أن نحلم بالوصول لمباراتي التصفيات النهائية".

وواصل: "دفاع منتخب مصر قويا وقائد الفريق أحمد حجازي لده دور كبير، وبوجود محمد صلاح يزداد الفريق قوة، لكن الأمر لا يتوقف على محمد صلاح فقط".

وأتم المدير الفني لأنجولا تصريحاته قائلا: "تأهل خمس منتخبات فقط لنهائيات كأس العالم ليس قرارا عادلا من الاتحاد الدولي وأتمنى النظر فيه".

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة للتصفيات برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب الليبي متصدر الترتيب في المجموعة التي تضم منتخبي الجابون وأنجولا صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.