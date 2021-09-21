مجاهد: اسألوا الأولمبية عن عدم اعتماد اللائحة.. ولست راضيًا عن الكثير من بنودها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يقم بأي تعديل على لائحة النظام الأساسي الخاصة باتحاد الكرة والتي لم يتم اعتمادها بشكل رسمي حتى الآن.

وأشار مجاهد في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه غير راض عن عدد كبير من بنود اللائحة، لافتًا إلى أن القرار في النهاية يرجع للجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وقال مجاهد: "كل تعديل في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة راجعته لجنة الصياغة الرباعية، وقاموا بالتوقيع عليها ورقة ورقة، وسألتهم عن بعض البنود بنفسي، وأبلغوني أن كل بند حسبما تم الاتفاق عليه".

وأكمل: "لكي يرتاح الجميع، الجمعية العمومية مسجلة بالصوت والصورة وبإمكانها الرجوع للتسجيلات، وللعلم، البند الخاص بمركز التسوية والتحكيم لم يتم التطرق له في اجتماع الجمعية العمومية من الأساس".

وأضاف: "أنا غير راض عن بنود كثيرة جدًا في لائحة اتحاد الكرة، ما لا يقل عن 30% من بنودها أنا لست راضيًا عنها، لكني لم ألغ أي بند ولم أوقع عليها من الأساس".

وأردف: "أسألوا اللجنة الأولمبية لماذا لم تنشر لائحة اتحاد الكرة في الوقائع المصرية، لكني لم أوقع عليها ولم أكن متواجد حينها، لنرجع للخلف قليلًا ونرى من كان متواجدًا وقتها".

وأوضح: "أريد أن أسأل الآن، لماذا قررت الجمعية العمومية الاجتماع فجأة وطلب إجراء تعديلات في اللائحة بعد 10 شهور كاملة من عدم اعتمادها".

واختتم: "أنتظر نشر اللائحة الحالية في الجريدة الرسمية أو عقد عمومية طارئة لتعديل بعض بنودها، وبعد أيًا من الحالتين مباشرة سيكون قراري بموعد انتخابات اتحاد الكرة".