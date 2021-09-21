مجاهد يتحدث عن.. موعد نهائي الكأس.. موقف شيكابالا.. وإيقاف قيد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن موقف التظلم الذي تقدم به الزمالك ضد عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ليس من تخصص لجنته.

وأشار مجاهد في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الزمالك لم يقم حتى الآن بسداد رسوم القيد الخاصة بالقائمة الأولى استعدادًا للموسم الجديد.

وقال مجاهد: "موقف شيكابالا كاملًا أمام لجنة الاستئناف وهي مستقلة تمامًا ومنتخبة من الجمعية العمومية، وهذا اختصاصهم بالكامل، ولذلك لا أعرف موعد الفصل في تظلم الزمالك بالتحديد".

وأكمل: "اتحاد الكرة لم يوافق على قيد أي لاعب جديد من الزمالك بسبب قرار منع القيد، والزمالك لم يضم أي لاعب جديد حتى الآن، بل أنه لم يسدد رسوم القائمة الأولى حتى الآن".

وأضاف: "لكن باب القيد مفتوح حتى يوم 7 أكتوبر، فإذا تقدم الزمالك باستئناف وتم قبوله سنسمح له بالقيد"، وللعلم هناك سبعة أندية مصرية ممنوعة من القيد حاليًا، من بينهم الزمالك والرجاء والنصر القاهري".

واختتم: "من المتوقع أن يكون نهائي كأس مصر أحد يومي 3 أو 4 نوفمبر المقبل".