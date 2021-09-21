وائل جمعة: لن أسمح بتكرار ما فعله مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه لن يسمح بتكرار ما فعله مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي في مباراة الجابون خلال تواجده في المنتخب.

وقال جمعة في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "نحاول خلق جدل من لا شيء، الكل رأى أن مصطفى محمد ارتكب خطأً، لكننا كجهاز فني لم نكن متواجدين".

وأضاف: "تأديبيًا لن أسمح بتكرار ما فعله مصطفى محمد خلال تواجدي مع المنتخب".

وتابع: "كجهاز فني لا نستطيع اتخاذ قرار تجاه لاعب لا نعرف سبب تصرفه ولا نعرف مَن قصده اللاعب، خاصةً أننا لم نجد تقريرا مكتوبا عن تلك الواقعة".

وأتم مدير المنتخب قائلا: "كيروش صاحب الحق الأول والأخير في اختيار اللاعبين، لذلك استمرار مصطفى محمد في القائمة النهائية أمام ليبيا من عدمه سيكون قرارا فنيا بحتا".

ومن المقرر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم الأحد المقبل 26 سبتمبر.

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 يومي 8 أكتوبر في الإسكندرية و11 أكتوبر في بني غازي.

يذكر أن المنتخب يحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب الليبي متصدر الترتيب في المجموعة التي تضم منتخبي الجابون وأنجولا صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.