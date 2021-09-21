وكيل الجزيري: اللاعب لن يشارك مع الزمالك لو لم تحل أزمة القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف علاء أباظة وكيل اللاعب التونسي سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك عن عدم تمكنه من المشاركة مع الفريق الأبيض الموسم المقبل لو لم يتم حل أزمة القيد.

وصدر قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع نادي الزمالك من القيد خلال الصيف الجاري وفي يناير القادم، ليضع الأبيض في ورطة.

وفي تصريحات لقناة "الحياة" قال أباظة :"الزمالك حصل على الجزيري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي، لكنه أبلغ المقاولون بتفعيل بند الشراء في يوليو الماضي".

وأضاف وكيل اللاعب :"سيف الجزيري يعد لاعبا جديدا الآن في الزمالك، ولذلك لن يشارك إذا لم يتم رفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك".

وتابع أباظة :"ننتظر رد من الفيفا بشأن رفع الإيقاف يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، وبعد ذلك سنتصرف من خلال نادي الزمالك".

وكشف وكيل الجزيري عن إمكانية رحيل اللاعب عن نادي الزمالك لو لم يتم قيده، مشيراً إلى أنه لن يكون ضمن قائمة الأبيض وسيرحل بعقد جديد لكن من خلال الزمالك.

وأنهى علاء أباظة :"لم نحصل على أي عروض، وما يقال حول تقدم نادي بيراميدز بعرض لضم الجزيري غير صحيح، لكن انتقاله هذا الصيف أمر وارد".