أحمد ريان: لا يصح أن يبلغني سعد سمير باستبعادي من قائمة الأهلي.. وأردت فرصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد ياسر ريان مهاجم نادي آلتاي التركي والمعار إليه من الأهلي، أنه قرر خوض تجربة الاحتراف الخارجي في ظل توقعه لاستحالة الحصول على فرصة المشاركة بالقلعة الحمراء.

وأشار ريان في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه يرى المنافسة بينه وبين زملاءه في خط هجوم منتخب مصر وتسجيل جميع اللاعبين للأهداف مع أنديتهم يعد في صالح الفراعنة.

وقال ريان: "أي لاعب يتمنى اللعب في النادي الأهلي لكن يكون له دور واضح، هذا ما تعلمته داخل القلعة الحمراء، لا أن أكون متواجدًا في الفريق بالأسم فقط".

وأكمل: "ما انتظرته من الأهلي هو الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة، لكني لم أحصل عليها على الرغم من تواجدي في النادي لمدة خمس سنوات، لا استطيع أن أضع شروطًا على الفريق ولكني أبحث عن الفرصة".

وأضاف: "في أحدى المباريات قام بيتسو موسيماني باستبعادي من القائمة، وفوجئت أن سعد سمير هو من يبلغني بالاستبعاد -وأخذت الموضوع على كرامتي- لأن هذا اختصاص سيد عبد الحفيظ أو سامي قمصان، أعلم أن سعد هو قائد الفريق لكن لا يصح أن يبلغ لاعب زميله بأنه مستبعد".

وأوضح: "وصل الحال بي في الأهلي أنني كنت لا أخوض التدريبات مع الفريق الأول واكتفي بالجري أو الجيم حتى ينتهي باقي اللاعبين من التدريب، وهذا أظنه غير مفيد سواء لي أو للنادي".

وأردف: "عندما وصلني عرض آلتاي كنت وقتها مع منتخب مصر في الأولمبياد، وتحدث معي نادر شوقي عنه، لكني أبلغته بضرورة إبلاغ النادي الأهلي به أولًا، وتحدثت مع أمير توفيق الذي عرض الأمر على محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء".

واختتم: "المنافسة مع محمد شريف ومصطفى محمد وعمر مرموش في منتخب مصر ستكون رائعة وفي مصلحة الفريق بالتأكيد، عندما نسجل أهداف مع أنديتنا ونتنافس في المنتخب فهذا شيء رائع".