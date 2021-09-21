القيعي: الفيفا فضح عقوبة ضد الزمالك أخفاها اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات إن الفيفا والنظام الخاص به فضح أمراً كان مستوراً ضد الزمالك وهي العقوبة التي أخفاها الاتحاد المصري لكرة القدم على حد قوله.

وأعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، أن ناديه تعرض للحرمان من القيد لفترتين ، بسبب القضايا الدولية والمستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين والمدربين السابقين في النادي .

وعلق القيعي عبر قناة الأهلي " لا أتعرض للنادي المنافس عندما أقول أن الفيفا والنظام الخاص به قد فضح أمراً كان مستوراً من اتحاد الكرة دون معرفة تفاصيله".

وأضاف القيعي " يتردد أن الفيفا أبلغ بعقوبته من شهر يونيو الماضي وسط ذورة المنافسة على بطولة الدوري ، لقد قلت قبل ذلك أن مهمة الفار توسيع الفارق بين الزمالك والأهلي لأكثر من 6 نقاط".

وفسر" كنت أشعر أن هناك شيئاً وقت صدور القرار في يونيو الماضي ولو كان الفارق 7 نقاط لكانوا أعلنوا العقوبة ولكن الفارق كان أقل وهو يفسر عدم عرض خطاب العقوبة للرأي العام في وقتها".

وأنهى" اتحاد الكرة كان عليه إعلاء الشفافية إحدى مبادىء الفيفا وإعلان العقوبة فليس مطلوب منه مراعاة أى شىء غير عمله".