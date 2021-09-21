بالفيديو.. برشلونة يفلت من كمين غرناطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خطف برشلونة تعادلا صعبا على ملعبه "كامب نو" أمام غرناطة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

واستمرت معاناة برشلونة بعدما أهدر نقطتين في رحلة استعادة اللقب، حيث سقط في فخ التعادل للمرة الثانية ليصبح رصيده ثماني نقاط من أربع مباريات.

وأصبح رصيد غرناطة الذي لم يحقق أي فوز في الليجا هذا الموسم ثلاث نقاط من خمس مباريات.

وافتتح غرناطة التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق دومينجوس دوارتي، قبل أن تنجح محاولات المدافع رونالدو أراوخو -الذي كان أفضل لاعب في المباراة- لتسجيل هدف في الوقت القاتل.

أراوخو كان أكثر من هدد مرمى غرناطة خلال المباراة وظهر اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بشكل جيد رغم التعادل.

ويأتي التعادل ليضع المدرب الهولندي رونالد كومان في أزمة جديدة مع جماهير الفريق، خاصة وأن التعادل الصعب يأتي عقب تعرض برشلونة لهزيمة قاسية بنتيجة 3-0 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

ملخص المباراة:

سرعان ما استقبل برشلونة الهدف الأول بعد مرور أقل من دقيقتين بعدما افتتح دومينجوس دوارتي التسجيل للضيوف بضربة رأسية في شباك الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

وأجرى المدرب رونالدو كومان تغييرا اضطراريا في الدقيقة الـ42 بإقحام أوسكار مينجويزا بدلا من الظهير الأيسر الشاب أليخاندرو بالدي الذي تعرض للإصابة.

وتألق الحارس تير شتيجن في التصدي لتسديدة قوية أطلقها لويس ميلا من خارج منطقة الجزاء كادت أن تضاعف النتيجة لغرناطة في الدقيقة الـ43.

تألق تير شتيجن قابله تصدي غير عادي من حارس غرناطة لويس ماكسيميانو لتسديدة قوية من رونالد أراوخو حيث نجح في تحويلها إلى ركلة ركنية في الدقيقة الـ45.

ولم تنجح محاولات برشلونة في إدراك التعادل مع تحسن أداء الفريق الكتالوني وخاصة في الكرات الثابتة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتأخره (0-1) وسط جماهيره.

وجاء التغيير الثاني لبرشلونة بين شوطي المباراة بدخول الوافد الجديد لوك دي يونج بدلا من سيرجي روبيرتو.

استمرت محاولات برشلونة في الشوط الثاني وتحديدا من رأسيات أراوخو الذي عاد ليهدد مرمى غرناطة في الدقيقة الـ56 لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وأجرى كومان التغيير الثالث لبرشلونة في الدقيقة الـ60 بإقحام جافي بدلا من كوتينيو.

واستنفذ برشلونة تغييراته بإقحام كل من ريكي بويج وجيرارد بيكيه بدلا من سيرجيو بوسكتس ويوسف ديمير، وتم الاعتماد على المدافع بيكيه كمهاجم.

كان برشلونة قريبا من إدراك التعادل في الدقيقة الـ80 لكن لوك دي يونج أهدر الفرصة بغرابة كبيرة بعدما حول الكرة بلا أي رقابة داخل منطقة الست يادرات بضربة رأسية ذهبت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة الـ90، أتت محاولات أراوخو بثمارها بعدما تمكن المدافع الأوروجوياني من معادلة النتيجة لبرشلونة بضربة رأسية مستغلا عرضية متقنة أرسلها جافي داخل المنطقة، لتصبح النتيجة (1-1).

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجينو ديست، رونالد أراوخو، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي، سيرجيو بوسكتس، سيرجي روبيرتو، فرانكي دي يونج، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، ممفيس ديباي.

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