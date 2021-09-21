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برشلونة ينجو من الخسارة أمام غرناطة بالوقت القاتل

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المنامة - ياسر ابراهيم - واصل عروضه المتواضعة في الفترة الأخيرة وتعادل في الوقت القاتل مع ضيفه غرناطة بهدف لهدف الاثنين في ختام المرحلة الخامسة من لكرة القدم.
 
وتقدم غرناطة مبكراً بهدف أحرزه دومينغوس دوارتي في الدقيقة الثانية قبل أن يتمكن أفضل لاعبي برشلونة رونالد أراوخو من إدراك التعادل في الدقيقة 90 من ضربة رأس رائعة.
 
وكان برشلونة تلقى خسارة مدوية على ملعبه أمام بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف دون رد في يوم الثلاثاء الماضي.
 
وأصبح رصيد برشلونة بذلك 8 نقاط في المركز السابع علماً بأنه يمتلك مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة أمام إشبيلية.
 
من جانبه رفع غرناطة رصيده إلى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز السابع عشر.
 

المصدر: بي إن سبورت

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