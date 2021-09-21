الامارات | «رسمي الخالدية» يتوج بكأس زايد في السويد

شكرا لقرائتكم خبر عن «رسمي الخالدية» يتوج بكأس زايد في السويد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الجواد «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في الفوز بسباق «كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار برو بارك بالعاصمة السويدية استوكهولم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للملاك والمربين في معظم دول العالم، للاهتمام بسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.

واجتذب كأس زايد «قوائم» لمسافة 1750 متراً، البالغة جائزته 250 ألف كرونا سويدية، ثمانية من نخبة الخيول المقيمة في أوروبا، أبرزها «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بقيادة الفارس اندرياس جرابيبرج، بإشراف المدرب جانوسيز كوزلوسكي.

وأثبت الجواد المنحدر من نسل «نايف الخالدي» حسن ترشيحه وجدارته بالفوز، ورفع رصيد انتصاراته إلى 7 من إجمالي 9 مشاركات.

وسجل «رسمي الخالدية» زمناً قدره 1:56:60 دقيقة، وتفوق بفارق 3.5 أطوال عن «أفجان» بقيادة كارلوس لوبيز، الفائز بنسخة 2020.

من جهة أخري فاز «ايليكو» لاكيور هوب دو مونتميريال، بإشراف توماس فورسي، وقيادة هوجو موسان، بسباق كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 2250 متراً الذي أقيم بمضمار مونتبان الفرنسي، بمشاركة 8 خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط.

وجاء فوز المهر الناشئ بصورة ناجزة، حيث تفوق بفارق طول عن «أو لي ميلس» بقيادة الفارسة لوري فولارد، فيما جاء ثالثاً «ايزنوجود دو كارير» بقيادة أنطوان ويرل.

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