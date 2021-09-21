الامارات | بن هويدن: فوز سلطان بـ«ذهبية الرماية» يعكس خطة نادي الذيد الطموحة

شكرا لقرائتكم خبر عن بن هويدن: فوز سلطان بـ«ذهبية الرماية» يعكس خطة نادي الذيد الطموحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد سالم بن هويدن، أن فوز لاعب المنتخب الوطني ونادي الذيد سلطان صالح بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للرماية التي أقيمت في كازاخستان في البندقية الهوائية لـ10 أمتار يعكس الخطة الاستراتيجية التي يتبعها النادي في صناعة البطل الأولمبي، واصفاً الفوز بأنه جزء من خطة موسعة لطموح كبير للنادي بفضل رعاية مجلس الشارقة الرياضي للاعبين الموهوبين ودعم اتحاد الإمارات للرماية.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «الرامي سلطان نموذج مميز للبطل الأولمبي القادر على التطور والتقدم بإمكاناته وصولاً لمنصات التتويج الدولية، لما يتمتع به من إصرار على التطور ومواصلة التدريبات والحفاظ على الإنجاز وتطويره بشكل تصاعدي بجهود الجهاز ودعم زملائه وعائلته ومدرسته، وبتوافر هذه الجهود تمكن النادي من إعداد اللاعب سلطان ليكون بطلاً في فئته في المحفل الآسيوي، وتوجهاتنا في إدارة النادي هي تقديم دعم أكبر وبذل جهود مميزة مضافة لكي نعزز ثقة الرماة بأنفسهم ليكونوا أبطال المستقبل»

بدوره عبر البطل الآسيوي سلطان صالح عن سعادته للفوز بالميدالية الأولمبية وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ذهبية آسيا هي امتداد لفوزي سابقاً بالميدالية الفضية في بطولكة العرب، وهدفي مواصلة التدريب بشكل تصاعدي وبجهود أكبر للارتقاء بالمستوى بشكل تدريجي وصولاً إلى تحقيق الأهداف الأخرى، وكل الشكر لإدارة نادي الذيد والمدرب معمر العلاف وعائلتي وكل من قدم الدعم لي».

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