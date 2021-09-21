الامارات | الطويل مديراً لشؤون فريق الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن الطويل مديراً لشؤون فريق الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلفت إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعها الأخير برئاسة يوسف البطران، بإسناد مهمة إدارة شؤون الفريق الأول والرديف لكرة القدم إلى عبدالله الطويل عضو مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم.

وقال الطويل في بيان لنادي الإمارات: «إن شعار المرحلة المقبلة هو التفاني في خدمة النادي، ما يتطلب الجدية والجهد المضاعف والسعي نحو المحافظة على مكانة واسم نادي الإمارات.. وأشكر إدارة الشركة على هذا التكليف».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news