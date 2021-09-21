الامارات | مربط دبي يفوز بذهبية المهرات في «براغ الدولية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يفوز بذهبية المهرات في «براغ الدولية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز مربط دبي للخيول العربية ذهبية بطولة المهرات في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية التي اختتمت أول من أمس، في العاصمة التشيكية براغ، حيث استطاعت المهرة «دي جهراء»، وهي من الفحل العالمي «إكساليبور إي إيه» والفرس «دي جواهر»، تقديم عرض قوي أمام الجمهور واللجنة التحكيمية، ترجمت الإمكانات الجمالية للمهرة وسر تفوقها أمام منافساتها من أجمل مهرات المرابط العالمية المشاركة.

من جانبه أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي المهندس محمد التوحيدي، عن سعادته بالتألق الذهبي المتميز للمهرة «دي جهراء» في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية.

وقال التوحيدي في بيان صحافي: «إنجاز دي جهراء في البطولة تأكيد على الحضور العالمي لإنتاجنا المحلي، وسيظل الالتزام بالجودة والإنتاج المتطور أحد أهم مبادئنا في المشاركات المحلية والدولية، وقد أكد إنتاجنا هذا الموسم أهميته في ميادين المنافسات، وسيكون مزاد إكسبو 2020 مناسبة جيدة أمام جميع المعنيين بتطوير إمكانات مرابطهم من الجودة وتحسين أسس إنتاجهم من الخيل العربية».

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمربط دبي عبدالعزيز المرزوقي، أن بطولة براغ الدولية تحتفظ لمربط دبي بسجل ناصع من الألقاب الذهبية على غرار كل البطولات الدولية في الموسم. وقال المرزوقي: «سعداء بإنجاز المهرة دي جهراء أمام مجموعة متميزة من أجمل مهرات العالم».

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