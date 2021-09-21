الامارات | بطولة أم الإمارات للجوجيتسو تكشف عن هوية البطل الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أم الإمارات للجوجيتسو تكشف عن هوية البطل الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي يوم الجمعة المقبل، الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو بمشاركة واسعة من اللاعبات المواطنات المحترفات بكل الأندية والأكاديميات بالدولة.

وتشهد الجولة الختامية من البطولة منافسات في ثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً) وتتمتع أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز 777 بحظوظ وافرة للصعود على منصة التتويج.

من جانبه، أكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو مبارك المنهالي، أن مجتمع الجوجيتسو في الدولة سيتعرف إلى بطل النسخة الأولى من بطولة أم الإمارات بحلتها الجديدة، حيث تحرص جميع الأندية والأكاديميات على نيل شرف هذا الإنجاز نظير ما تتمتع به هذه البطولة من أهمية ورمزية على الساحة المحلية.

وأضاف المنهالي في تصريحات صحافية: «بطولة أم الإمارات تشكل الرافد الأساسي للمنتخب الوطني للسيدات، وأنتجت العديد من المواهب الإماراتية التي وصلت إلى العالمية، وبات اسمها مرادفاً لأبرز البطولات الدولية، ومن ضمن هذه الأسماء بلقيس الهاشمي، ووديمة اليافعي، ومريم العامري، وحمدة الشكيلي، وغيرهن من اللاعبات اللاتي ينتظرهن مستقبل مبهر في هذه الرياضة».

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تخصيص جائزة مالية تبلغ 690 ألف درهم للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة بواقع 260 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار، 230 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الشابات، و200 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئات.

وعلى صعيد فئة الناشئات تحت 16 عاماً يدخل نادي الوحدة في الصدارة برصيد 6990 نقطة، يليه أكاديمية بالمز الرياضية برصيد 6200 نقطة، ونادي الجزيرة برصيد 4340 نقطة.

أمّا على صعيد فئة الشابات تحت 18 عاماً فيتصدر نادي العين برصيد 8100 نقطة، يليه نادي الوحدة برصيد 6550 نقطة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 3780 نقطة.

وبخصوص فئة الكبار يحل الوحدة في الصدارة برصيد 9750 نقطة متفوقاً على العين برصيد 5410 نقاط، وبالمز الرياضية 3280 نقطة.

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