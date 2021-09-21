الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاوضات

جدّد نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين اتصالاته مع لاعب بارز، عبر أحد وكلاء الأعمال، وقدّم له عرضاً مغرياً، تمهيداً لضمه إلى صفوفه على سبيل الإعارة في حال موافقة ناديه.

عشاء

نظمت إدارة نادي دبا الحصن حفل عشاء لفريق شباب الأهلي لكرة قدم الصالات، بعد نهاية المباراة التي فاز بها الأخير، في مبادرة عكست قيمة الروح الرياضية العالية.

أجانب

تبادل جمهور نادٍ يلعب في دوري أدنوك للمحترفين، خبراً مفاده أن إدارة النادي بحثت استبدال اثنين من أجانب الفريق بعد المردود الفني المتواضع لهما طوال الجولات الأربع الماضية.

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