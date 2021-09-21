شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: انضمامى للمنتخب شرف كبير وأتمنى قيادته للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلى المعار لفريق ألتاي سبور التركي، أنه سعيد بالتواجد في القائمة الأولى لمنتخب مصر، ويتمنى مساعدة الفراعنة خلال مشوار كأس العالم قائلا: "انضمامى للمنتخب شرف كبير، وأتمنى أقدر أساعد منتخب بلدي للتأهل إلى كأس العالم".

وتابع أحمد ياسر ريان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه سعيد بهذه التجربة وطلب من النادي الأهلي الخروج للإعارة من أجل البحث عن حلم الإحتراف، وأسعى لتشريف مصر وفريقي خلال الفترة القادمة.

وتابع مهاجم الأهلى المعار لفريق ألتاي سبور التركي: "وصل الحال بي في الأهلي أنني كنت لا أخوض التدريبات مع الفريق الأول واكتفي بالجري أو الجيم حتى ينتهي باقي اللاعبين من التدريب، وهذا أظنه غير مفيد سواء لي أو للنادي".

ويعد أحمد ياسر ريان، موهبة النادي الأهلي، أحد أهم المهاجمين المتواجدين حاليًّا فى الساحة المصرية حيث قدم مستوى جيدًا هذا الموسم وظل منافسًا شرسًا على لقب هداف الدوري المصري الذى يتصدره محمد شريف مهاجم الأهلي، وتألق ريان ضمن صفوف سيراميكا هذا الموسم بعدما سجل 16 هدفا وصنع آخر في 25 مباراة، خاضها بالدوري والكأس.

وأعار النادي الأهلي أحمد ياسر ريان لصفوف نادي ألتاى التركي لمدة عام واجتاز اللاعب الكشف الطبي، وأعلن النادي التركي إتمام التعاقد معه.

وواجه الأهلي عقما تهديفيا فى بعض المباريات التى غاب عنها محمد شريف مهاجم المارد الأحمر الأساسى، الأمر الذى دفع البعض للتساؤل حول تأثر الأهلى بقرار إعارة أحمد ياسر ريان للدوري التركى، خاصة أنه البديل المناسب لشريف.