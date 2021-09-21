شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: سعد سمير أبلغنى بخروجى من حسابات موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلى المعار لفريق ألتاي سبور التركي، أنه تلقى خبر خروجه من قائمة الأهلى بعد انتهاء إعارته لفريق سيراميكا من زميله سعد سمير قائلا: "كنت أتمنى أن يبلغنى المدرب المساعد سامي قمصان أو مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، لكن أن يبلغنى زميل لي في الفريق شعرت كأنها إهانة، ولا يمكن فرض شروط على الأهلى".

وتابع أحمد ياسر ريان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "حينما استبعدنا موسيماني من قائمة الأهلي قبل إحدى المباريات في الموسم الماضي وجعل لاعب مثلي يخبرني أخدت الموضوع على كرامتي".

وتابع مهاجم الأهلى المعار لفريق ألتاي سبور التركي: "أنا اتبهدلت إعارات وكان نفسي ارجع الأهلي اخد فرصة، مينفعش حد يتشرط على النادي الأهلي بس كان نفسي في فرصة حقيقة".

وأكمل: "موسيماني طلب الجلوس معي بعد مباراة منتخب مصري الأولمبي أمام البرازيل الودية، وقتها نادر شوقي أخبرني برغبة ألتاي التركي بضمي أثناء تواجدي في الأولمبياد مع المنتخب، والكابتن الخطيب وافق على رحيلي على سبيل الاعارة الى ألتاي التركي".

يعد أحمد ياسر ريان موهبة النادي الأهلي أحد أهم المهاجمين المتواجدين حاليًّا فى الساحة المصرية حيث قدم مستوى جيدًا هذا الموسم وظل منافسًا شرسًا على لقب هداف الدوري المصري الذى يتصدره محمد شريف مهاجم الأهلي ، وتألق ريان ضمن صفوف سيراميكا هذا الموسم بعدما سجل 16 هدفا وصنع آخر في 25 مباراة، خاضها بالدوري والكأس.

وأعار النادي الأهلي أحمد ياسر ريان لصفوف نادي ألتاى التركي لمدة عام واجتاز اللاعب الكشف الطبي وأعلن نادي التركي اتمام التعاقد معه.

وواجه الأهلي عقما تهديفيا فى بعض المباريات التى غاب عنها محمد شريف مهاجم المارد الأحمر الأساسى، الأمر الذى دفع البعض للتساؤل حول تأثر الأهلى بقرار إعارة أحمد ياسر ريان للدوري التركى، خاصة أنه البديل المناسب لشريف.