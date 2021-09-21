شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شابات الطائرة أمام بيرو فى أول لقاءات بطولة العالم بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 18 سنة من نظيره بيرو بنتيجة 3/1 فى أول مواجهاته ببطولة العالم المقامة فى المكسيك والتى تستمر حتى يوم 29 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الشابات مع إيطاليا غدا الثلاثاء، بينما يحصل على راحة يوم 22 سبتمبر الجارى، قبل استكمال مواجهاته بلقاء تركيا يوم 23 سبتمبر ثم الدومنيكان يوم 24 من نفس الشهر.

وضمت قائمة لاعبات منتخب شابات الطائرة كلا من: فرح عز وملك البحيرى وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا، فرح زكى.

وترأس بعثة منتخب شابات الطائرة فى المكسيك نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، وإبراهيم فخر الدين مديرا للفريق ونجلاء المصرى مدربة وأيمن فؤاد مدرب ومى محمود محلل تفنى.