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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الإثنين 20 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها سعى مسئولي نادى الزمالك في الوقت الحالي للتواصل مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الكروى الأول، من أجل التفاوض حول تخفيض قيمة المبلغ الذى حصل على حكم بصالحه، مع جدولة القيمة نظرًا للأزمة التي يمر بها النادى الأبيض في الوقت الراهن.

مران الزمالك المسائي في معسكر برج العرب ينتهي باحتفالات.. صور

احتفل الفريق الفائز في التقسيمة التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في ختام التدريب مساء اليوم الإثنين، حيث التقطت المجموعة الفائزة صورة تذكارية في ختام المران.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

ينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عودة أسامة نبيه لجهازه المعاون بعدما تراجع المدرب العام عن استقالته، ليعود لمهام عمله من جديد.

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على زيارة قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء أمس، الأحد، حيث تواجد الفهد الأسمر مع طارق يحيى مدير قطاع الناشئين وأحمد عبد الحليم لمشاهدة اللاعبين الناشئين وتحفيزهم.

حصل أيمن حفنى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على إذن من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالغياب عن معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية.

وجه أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، رسالة إلى اللجنة المكلة بإدارة القلعة البيضاء، بعد عودته لمنصبه بالجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، حيث كان نبيه قد تقدم باستقالته قبل أيام قبل أن يتراجع عنها.

يسعى مسئولو نادى الزمالك في الوقت الحالي، للتواصل مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الكروى الأول، من أجل التفاوض حول تخفيض قيمة المبلغ الذى حصل على حكم بصالحه، مع جدولة القيمة نظرًا للأزمة التي يمر بها النادى الأبيض في الوقت الراهن.