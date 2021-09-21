شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد السكندري يدعمون مصيلحي بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الاتحاد السكندري، والجهاز الفني والطبي والإداري للفريق، على دعم محمد مصيلحى، رئيس النادي، الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية.

ورفع الفريق الكروي الأول لافتة على هامش المران الجماعي لتقديم الدعم المعنوي لرئيس النادي في محنته الحالية، متمنين له الشفاء العاجل.

وأصيب محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، بفيروس كورونا، بعدما أثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها إيجابية العينة، ليخضع للإجراءات المتبعة للشفاء من هذا الفيروس.

وكان مصيلحى قد كشف عن خطة التدعيمات لزعيم الثغر في الميركاتو الصيفى الجارى، قائلا: فتحنا حوارا مع الزمالك لضم أكثر من لاعب من ضمنهم جنش، وجنش إسكندرانى، وتحدثت معه بصفة شخصية وسنضم حارس مرمى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأضاف: المنافسة صعبة جدا في الموسم المقبل، وننحت في الصخر مع وجود أندية شركات بمبالغ مادية كبيرة جدا تتعاقد مع لاعبين، وكناد شعبى معه جماهير عريقة نحاول مواكبة ما يحدث ولكن الفرق كبير.

وتابع: اللاعبون الذين تعاقدنا معهم كانوا باختيار حسام وإبراهيم حسن ونتمنى أن يحققوا إضافة للاتحاد السكندرى، القائمة الآن بها 28 لاعب، نحتاج إلى عنصرين فقط حارس مرمى ومهاجم، ورزاق سيسيه طلبته من الزمالك، ولكن اللاعب كان هدفه الاحتراف خارج مصر، وتحدثت معه اليوم فى الواحدة ظهرا، ولكنه صمم على قراره بالاحتراف الخارجى، والاتحاد السكندرى عمره ما هيقف على لاعب.

واختتم: حسام حسن من المدربين الذين يستحقون فرصة لتدريب المنتخب الوطنى، وكان هناك إجماع عليه في حالة اختيار مدرب مصرى، وكنا سعداء جدا في هذا الأمر، ولم أفكر في المدرب الذى سأتعاقد معه لإدارة الاتحاد بعد رحيله، ولكن كنت سعيدا جدا لحسام حسن بترشيحه.