7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 20 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، فيفا يقرر رسميا إقامة مباراتى مصر وليبيا يومى8 و11 أكتوبر بتصفيات المونديال ،،شيكابالا خارج معسكر الزمالك فى برج العرب.. تعرف على السبب .

شيكابالا خارج معسكر الزمالك فى برج العرب.. تعرف على السبب

خرج محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من قائمة اللاعبين الذين ينتظمون حاليًا في معسكر الإعداد المغلق في برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد ومواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل، وكذلك مواجهات كأس مصر التي تم تأجيلها.

طاهر محمد طاهر جاهز لقيادة الأهلى فى السوبر المحلى أمام الطلائع

تأكدت جاهزية طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر، بعد اجتيازه الفحص الطبى الذى خضع له منذ ساعات بعدما غادر مران المارد الأحمر مساء السبت الماضى بمعسكر الفريق فى الإسكندرية لإصابته بكدمة فى الركبة لم يستطع على إثرها خوض المران.