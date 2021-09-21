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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الإثنين 20 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها منح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الاهلى، الثلاثى محمد مجدى أفشة وحسين الشحات ومحمد شريف،تعليمات خاصة قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية بحثا عن التتويج بكأس السوبر المحلى.

تعليمات خاصة لمثلث الرعب "الشحات وأفشة وشريف" في الاهلى قبل السوبر

أعطى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، الثلاثى محمد مجدى أفشة وحسين الشحات ومحمد شريف، لاعبي فريقه، تعليمات خاصة قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية بحثا عن التتويج بكأس السوبر المحلى.

احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بتتويج المارد الأحمر بالسوبر المحلى للمرة الـ11 في التاريخ حيث نشرت فيديو معلقة عليه:"في مثل هذا اليوم وفي أمسية لا تنسى الأهلي يحصد لقب السوبر الحادي عشر في تاريخه عقب فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين".

قالت قناة الاهلى، عبر مراسلها فى معسكر فريقها الأحمر بالإسكندرية، إن الموزمبيقى لويس ميكيسونى الوافد الجديد للأهلى هو الأقرب لشغل مركز الجناح الأيسر فى تشكيلة الأهلى بمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر، وقال مراسل قناة الأهلى أن ميكيسونى ظهر بصورة طيبة للغاية فى التدريبات واقترب من حجز مكانى أساسى بالتشكيلة الحمراء.

استعد فريق الأهلي جيدا لخوض مباراته ضد طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية على لقب كأس السوبر المحلى، من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة والتعامل مع التراجع الدفاعي المتوقع للطلائع.

نصح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بضرورة التسجيل المُبكر فى مرمى طلائع الجيش غداً، الثلاثاء، فى مباراة السوبر المحلي.

أنهت الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية، استعدادها لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المحلى، المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب في الإسكندرية، حيث يدخل المارد الأحمر مباراة السوبر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس موسم 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائي بركلات الترجيح.

تأكدت جاهزية طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر، بعد اجتيازه الفحص الطبى الذى خضع له منذ ساعات بعدما غادر مران المارد الأحمر مساء السبت الماضى بمعسكر الفريق فى الإسكندرية لإصابته بكدمة فى الركبة لم يستطع على إثرها خوض المران.

يبحث بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مع جهازه المعاون خلال الساعات الحالية، إمكانية الدفع بالموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق فى التشكيل الأساسي لمباراة السوبر المحلي غدا، الثلاثاء، أمام طلائع الجيش.

رصدت إدارة الكرة بالنادى الأهلى مكافأة خاصة، بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبى الفريق الكروى الأول، لتحفيزهم على تحقيق الفوز بالسوبر، فضلاً عن صرف أى مستحقات للاعبين لدى النادى، قبل المواجهة الحاسمة، التى يسعى الأهلى خلالها لمصالحة جماهيره الغاضبة، بعد ضياع بطولة الدوري لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة للمسابقة.

يكثف نجوم الأهلى الكبار بقيادة محمد الشناوى كابتن الفريق جلساتهم التحفيزية مع لاعبو الفريق بغية حثهم على التتويج بالسوبر المحلى أمام طلائع الجيش في اللقاء المقرر له السابعة مساء غداً الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويحرص الثلاثى محمد الشناوى ووليد سليمان وأيمن أشرف على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكراً دون الدخول فى دوامة تزيد التوتر خلال اللقاء.