شراكة سعودية آسيوية في الجولف

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وتمثل الشراكة استراتيجية متجددة، تهدف إلى الوصول بالحدث لمناطق مختلفة حول العالم، وستقام البطولة في ملعب ونادي الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 3 حتى 6 فبراير 2022، ومن المنتظر أن يتم نقل منافساتها بشكل مباشر عبر العديد من القنوات التلفزيونية حول العالم.
وأسهمت مشاركة نخبة من ألمع وأشهر الأسماء العالمية في نسخة عام 2021 من بطولة السعودية الدولية للجولف في أن تصبح البطولة أحد أهم الأحداث التي تمنح اللاعبين نقاطا للتصنيف خلف البطولات الكبرى ومجموعة من البطولات الاحترافية الأخرى.
وشدد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور على أهمية هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الحدث الأهم في رحلة بطولة السعودية الدولية، إضافة إلى رؤيتنا في تطوير أحداث الجولف الدولية في منطقة الخليج وفي المشهد العالمي.
وشدد على أهمية وإمكانات آسيا في لعبة الجولف كونها قوة اقتصادية عالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة تفتح العديد من الفرص للاعبين وللجهات الراعية ولجمهور الجولف، مؤكدا الحرص على المساعدة في بناء رياضة أكثر شمولا لجميع المحترفين الذين يمتدون عبر الحدود والثقافات من خلال تعزيز التعاون مع الجولات الكبرى.
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