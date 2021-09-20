شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي يعود للتدريبات استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، عقب الراحة 48 ساعة، التي أقرها خالد جلال، المدير الفني؛ بسبب حصول لاعبي فريق البنك الأهلي على لقاح كورونا، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الخامس والعشرون من أكتوبر المقبل.

وشهد المران مشاركة عاصم صلاح، قائد الفريق، في الجزء الأخير من تدريب اليوم عقب الانتهاء من مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة، واقترب أحمد ياسر من العودة للتدريبات الجماعية.