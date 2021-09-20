شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينهى اتفاقه على ضم مهاجم أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت إدارة نادي سيراميكا من إتمام التعاقد مع مهاجم أفريقي، بناء على طلب هيثم شعبان المدير الفني للفريق، في ضوء خطة التعاقدات التي وضعتها الإدارة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وكشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لسيراميكا، أن خطة تعاقدات النادي اتجهت للأفارقة في الوقت الراهن، وخاصة في مركز الهجوم الذى يعانى من نقص شديد بعد انتهاء إعارة أحمد ياسر ريان من الأهلى، واختيار اللاعب محطة الاحتراف في الدوري التركي.

ونجح فريق سيراميكا في إتمام التعاقد مع 4 صفقات، هي: باسم مرسي، لاعب مصر المقاصة، في صفقة قدرت بسبعة ملايين جنيه، واللاعب الشاب جمال السعيد البالغ من العمر 20 عاما قادما من نادى الجزيرة الإماراتي، ومحمود البدري قادما من صفوف نادي سموحة، ومحمود كوكو حارس فريق مصر المقاصة.

ورفض هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، خوض أي مباراة ودية خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه الفريق في مدينة شرم الشيخ استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، والمقرر لها نهاية أكتوبر القادم.

واستقر هيثم شعبان على الاكتفاء بخوض التدريبات الجماعية وتطبيق بعض الخطط الفنية وعدم الاتفاق على مباريات ودية لمنح اللاعبين فرصة تعلم بعض التكتيكات اللازمة لتحقيق بداية مثالية بالدوري الموسم المقبل.