شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك المسائي في معسكر برج العرب ينتهي باحتفالات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفريق الفائز في التقسيمة التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في ختام التدريب مساء اليوم الإثنين، حيث التقطت المجموعة الفائزة صورة تذكارية في ختام المران.

وضم الفريق الفائز في التقسيمة كلا من: محمد عواد وعبد الله جمعة وإمام عاشور ومحمود شبانة وإسلام جابر ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما وحسام أشرف ومحمود علاء وعمر كمال عبد الواحد وعمر السعيد.



ابو جبل في تدريبات الزمالك



احتفالات الفريق الفائز في تدريب الزمالك



المثلوثي



الونش



امام عاشور



تدريب الزمالك



تدريبات الزمالك



روقا



زيزو



طارق حامد



محمد عبد الشافي



محمد عواد في تدريبات الزمالك



مروان حمدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قام بتقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات خلال التدريب المسائي الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد برج العرب لخوض تقسيمة فنية.

وأجرى المدير الفني مباراة مصغرة بين اللاعبين بحيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب ويخرج الفريق الخاسر ويشارك الفريق البديل بدلا منه.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات خلال التدريب المسائي ، وأجرى المدير الفني للزمالك مباراة مصغرة بين اللاعبين.. حيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب وتخرج المجموعة الخاسرة وتشارك المجموعة البديلة بدلا منها.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه الصباحي في التاسعة والنصف صباح اليوم ركز خلاله الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الجوانب البدنية فقط.

كما شارك التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، وتماثل المثلوثي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في تدريب أمس بكدمة في الأنكل، حيث شارك بصورة طبيعية في التدريب اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.