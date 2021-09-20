شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. القائمة الذهبية لـ"أبطال السوبر" قبل مواجهة الاهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل نهائى النسخة رقم 18 لكأس السوبر المصرى بين الأهلى والطلائع، المقرر له مساء الثلاثاء فى برج العرب بالإسكندرية، نستعرض أبطال الـ17 نسخة السابقة للبطولة التي أصبحت ثالث المسابقات المحلية فى مصر بعد كأس مصر الذى انطلق عام 1921 وبطولة الدورى التى بدأت عام 1948.

2000/ 2001.. البطل الزمالك والوصيف غزل المحلة "2/ 1"

2001/ 2002.. البطل الزمالك والوصيف المقاولون "1 / 0"

2002/ 2003.. البطل الأهلى والوصيف الزمالك "3 /1" بركلات الترجيح

2003/ 2004.. البطل المقاولون والوصيف الزمالك "4/ 2"

2004/ 2005.. البطل الأهلى والوصيف إنبى "1 /0 "

2005/ 2006.. البطل الأهلى والوصيف إنبى "1 /0 "

2006 /2007.. البطل الأهلى والوصيف الإسماعيلى "4 /2" ركلات الترجيح

2007 /2008.. البطل الأهلى والوصيف الزمالك "2 /0"

2008/ 2009.. البطل حرس الحدود والوصيف الأهلى "0 /2"

2009 /2010.. البطل الأهلى والوصيف حرس الحدود "1 /0"

2010 / 2011.. تم إلغاء البطولة

2011 /2012.. البطل الأهلى والوصيف إنبى "2/ 1"

2012/ 2013.. إلغاء البطولة

2013 /2014.. البطل الأهلى والوصيف الزمالك " 5 /4" ركلات الترجيح

2014/ 2015.. البطل الأهلى والوصيف الزمالك "3 / 2"

2015/ 2016.. البطل الزمالك والوصيف الأهلى "3 /1" ركلات الترجيح

2016/ 2017.. البطل الأهلى والوصيف المصرى "1 /0"

2017 /2018.. البطل الأهلى والوصيف الزمالك "3 /2"

2018/ 2019.. البطل الزمالك والوصيف الأهلى "4 /3" ركلات الترجيح



