تعرف على القناة الناقلة لمباراة الاهلى والطلائع بكأس السوبر والمعلقين

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، للمنافسة على لقب كأس السوبر المحلى، ويدخل المارد الأحمر هذه المباراة من أجل التتويج بالبطولة للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما يدخل طلائع الجيش من أجل التتويج بالبطولة الأولى له في تاريخه.

الكاشف والكوالينى للتعليق على مباراة الاهلى والطلائع

السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش سيكون بصوت المعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى والمعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية على أون تايم سبورت.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وطلائع الجيش

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وطلائع الجيش على لقب كأس السوبر المحلى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الاهلى يتفوق على الطلائع فى القيمة السوقية

ويتفوق فريق الاهلى على نظيره الطلائع فى القيمة السوقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى، حيث تبلغ القيمة السوقية للمارد الأحمر 30 مليون يورو فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق الطلائع 6.15 مليون يورو، ويعد محمد الشناوى، حارس اللأهلى، هو أغلى لاعب فى كتيبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بقيمة 2.5 مليون يورو، فيما يعد حسين السيد مارسيلو نجم الطلائع هو الأغلى فى كتيبة عبد الحميد بسيونى بقيمة 300 ألف يورو.

الطلائع يتواجد للمرة الاولى فى كأس السوبر

وتعد مباراة السوبر المصري هي الأولى التي يخوضها نادى طلائع الجيش في هذه البطولة، وسيكون الفريق الثامن الذى يشارك في مباريات السوبر المصرى، حيث سبقه 7 أندية فقط وهى: الأهلى والزمالك وغزل المحلة، المقاولون، حرس الحدود، إنبى، الإسماعيلى.

الاهلى يبحث عن اللقب رقم 12 فى السوبر

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة لدولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبر المصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا بها برصيد 11 لقبا يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.