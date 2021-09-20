شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحسم مصير معسكر الإمارات فى اجتماع مع الشعباني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي اجتماعا مع الجهاز الفني الفني الجديد للنادي، بقيادة التونسي معين الشعباني، لحسم مصير معسكر اعداد الفريق بالإمارات والذي من المقرر أن يتخلله 3 مباريات ودية مع منتخب الصين في الفترة المقبلة.
وكانت إدارة المصري قد طرحت فكرة معسكر خارجي يقام في الإمارات منذ فترة للجهاز الفني السابق، بقيادة على ماهر، لكن مع قدوم معين الشعبانى تحفظ مبدئيا على فكرة المعسكر الخارجي، ومن المقرر حسم مصير المعسكر في اجتماع يعقد بين المدرب التونسي والإدارة خلال ساعات.
وتأهل فريق سلطات الموارد الأوغندي لمواجهة المصري البورسعيدي فى دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة فريق البن الإثيوبي في دور الـ64 البطولة للموسم الحالي.
وحسم فريق سلطات الموارد تأهله بعد الفوز خارد ملعبه فاز على فريق البن الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-1، بعدما سبق وحقق الفوز في لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1.
وسوف تقام مباراة الذهاب في أوغندا أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر المقبل، بينما سيقام لقاء العودة في مصر أحد أيام 22 و23 و24 أكتوبر.
جدير بالذكر أن فريق بيراميدز المنافس الآخر في بطولة الكونفدرالية، سيواجه فريق عزام يونايتد التنزاني في نفس الدور.
أما في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فسيلتقي الأهلي (حامل اللقب) مع فريق جانديرميه ناسيونال، بطل النيجر، في دور الـ32، فيما سيواجه الزمالك نظيره توسكر الكيني في نفس الدور.
وكان فريق المصري البورسعيدي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي في الكونفدرالية في عام 2018.