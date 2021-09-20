شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحسم مصير معسكر الإمارات فى اجتماع مع الشعباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي اجتماعا مع الجهاز الفني الفني الجديد للنادي، بقيادة التونسي معين الشعباني، لحسم مصير معسكر اعداد الفريق بالإمارات والذي من المقرر أن يتخلله 3 مباريات ودية مع منتخب الصين في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة المصري قد طرحت فكرة معسكر خارجي يقام في الإمارات منذ فترة للجهاز الفني السابق، بقيادة على ماهر، لكن مع قدوم معين الشعبانى تحفظ مبدئيا على فكرة المعسكر الخارجي، ومن المقرر حسم مصير المعسكر في اجتماع يعقد بين المدرب التونسي والإدارة خلال ساعات.