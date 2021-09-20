شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لمثلث الرعب "الشحات وأفشة وشريف" في الاهلى قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، الثلاثى محمد مجدى أفشة وحسين الشحات ومحمد شريف، لاعبي فريقه، تعليمات خاصة قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية بحثا عن التتويج بكأس السوبر المحلى.

وطالب موسيمانى مثلث الرعب الأهلاوى بضرورة استخدام سلاح التصويب من مسافات بعيدة لهز شباك الطلائع وحسم المباراة لصالح المارد الأحمر كما طالبهم بضرورة خلق مساحات فى خط دفاع الطلائع تسهل من مهمتهم فى هز شباك الفريق والتتويج باللقب.

ويتفوق فريق الاهلى على نظيره الطلائع فى القيمة السوقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمى، حيث تبلغ القيمة السوقية للمارد الأحمر 30 مليون يورو فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق الطلائع 6.15 مليون يورو، ويعد محمد الشناوى، حارس اللأهلى، هو أغلى لاعب فى كتيبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بقيمة 2.5 مليون يورو، فيما يعد حسين السيد مارسيلو نجم الطلائع هو اللأغلى فى كتيبة عبد الحميد بسيونى بقيمة 300 ألف يورو.

وتعد مباراة السوبر المصري هي الأولى التي يخوضها نادى طلائع الجيش في هذه البطولة، وسيكون الفريق الثامن الذى يشارك في مباريات السوبر المصرى، حيث سبقه 7 أندية فقط وهى: الأهلى والزمالك وغزل المحلة، المقاولون، حرس الحدود، إنبى، الإسماعيلى.

ويأمل موسيمانى في إضافة بطولة جديدة لدولاب بطولات الأهلى، خاصة أن بطولة السوبر المصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا بها برصيد 11 لقبا، يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب، ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.