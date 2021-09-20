شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن لاعب سيراميكا: حاسس إنى بحارب لوحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد حسن، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، رسالة غامضة عبر "استورى إنستجرام" قائلا: "لحد آخر وقت بحارب وحاسس إنى بحارب لوحدى، بس هفضل أحارب عشان حاجة عايزها بس ياريت حد يساعد عشان كدا بوخت قوى".

وفى سياق متصل، كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا أن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، لم يتخذ قرارا بشأن مصير محمد حسن، لاعب الفريق، حول البقاء مع الفريق أو تجديد إعارته مرة أخرى إلى النادى الإسماعيلى.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللاعب مستاء من عدم تحديد مصيره حتى هذه اللحظة، سواء بالبقاء أو الرحيل عن فريق سيراميكا خلال الانتقالات الصيفية.

من ناحية أخرى، رفض هيثم شعبان خوض أي مباراة ودية خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه الفريق في مدينة شرم الشيخ، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، والمقرر لها نهاية أكتوبر المقبل.