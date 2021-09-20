شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: فيفا يقرر رسميا إقامة مباراتى مصر وليبيا في يومى 8 و11 أكتوبر بتصفيات المونديال، جولة جديدة من المفاوضات بين الأهلى وجونيور أجاى لفسخ العقد بعد السوبر.

جولة جديدة من المفاوضات بين الأهلى وجونيور أجاى لفسخ العقد بعد السوبر

استقر مسئولو النادى الأهلى على عقد جلسة جديدة من المفاوضات مع النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق لحسم مسألة فسخ تعاقده، وذلك عقب مباراة السوبر المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب في الإسكندرية، وقرر الأهلى وضع أجاى على قائمة الانتظار بعد عدم التوصل لقرار نهائى يخص مستقبل اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفى.

فيفا يقرر رسميا إقامة مباراتى مصر وليبيا يومى8 و11 أكتوبر بتصفيات المونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فى التاسعة مساء 8 أكتوبر المقبل، كما قرر إقامة مباراة المنتخبين بالجولة الرابعة فى بني غازي فى التاسعة مساءً (الثامنة فى ليبيا) يوم 11 أكتوبر.

اتحاد الكرة: يحق للأهلى والطلائع إشراك الصفقات الجديدة فى مباراة السوبر

أكد مسئولو اتحاد الكرة أحقية ناديى الأهلى وطلائع الجيش فى إشراك الصفقات الجديدة واللاعبين العائدين من الإعارة فى مباراة السوبر المحلى غدا باستاد برج العرب.

وصل معين الشعباني، المدير الفني الجديد لفريق المصري، إلى القاهرة بعد قضاء أسبوع فى مسقط رأسه تونس لإنهاء بعض متعلقاته هناك، ليعود ظهر اليوم، الاثنين، ومن ثم التوجه لمدينة بورسعيد استعدادا لقيادة المصرى فى الموسم الجديد.