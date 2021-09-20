شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يتم استدعاء عمرو وردة لمنتخب مصر فى عهد كيروش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب، استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم، ورغم انضمام عدد كبير من اللاعبين المحترفين إلا أن القائمة خلت من اسم عمرو وردة لاعب أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي.

وضمت القائمة المبدئية كلا من: محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن - كوكا- (كونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)، سامي مرسي (ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).

وكشف مصدر بالمنتخب أن اسم عمرو وردة تم طرحه أثناء مناقشة اللاعبين المحترفين، ولكن تم تأجيل النظر فى مصيره؛ بسبب تنقل اللاعب بين الأندية وعدم استقراره فى ناد معين خلال الفترة الأخيرة.

تابع المصدر أن الجهاز الفنى يرغب فى التفاف الجماهير حول المنتخب فى هذه المرحلة أيضا، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة لم يبلغ الجهاز الفنى للمنتخب بأى عقوبات على عمرو وردة منذ آخر مرة انضم فيها للمنتخب فى 2019.