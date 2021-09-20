شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يراهن على "بيكهام" و"عبد العاطى" قبل لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على حضور تدريب الفريق الأول، منذ قليل، والاطمئنان على الصفقات الجديدة داخل الملعب، واكد لهم أن الآمال كبيرة عليهم لإثبات جدارتهم وتحقيق الفارق.

وحفز رئيس النادى اللاعبين على ضرورة أداء مباراة بيراميدز فى كأس مصر، المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب السويس الجديد، برجولة، وتحقيق الفوز للتأهل إلى منصه التتويج بكأس مصر.

واجتمع عامر لأحمد سامى، المدير الفنى بالفريق، وأحمد ناجى، مدرب الحراس، للاطمئنان على الحالة الفنية والمعنوية للاعبين قبل المباراة المهمة.

وأتم مسئولو نادي سموحة، برئاسة فرج عامر، التعاقد مع محمد عبد العاطي، لاعب وادي دجلة، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.