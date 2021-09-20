شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم يحيى يتسلم شارة قيادة إنبى بعد رحيل رامى صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم إبراهيم يحيى، شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بعد رحيل رامى صبرى إلى نادى فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان رامى صبرى القائد التاريخى الستار على مسيرته مع الفريق البترولى التي شهدت خوض 222 مباراة وتسجيل 33 هدفًا في مختلف البطولات فضلا عن التتويج ببطولتي كأس مصر والسوبر المصري عام 2010 و2011.

أعلن نادى فاركو، تعاقده مع رامى صبرى مدافع إنبى لمدة 4 مواسم في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.

وتأتي صفقة رامى صبرى لتكون ثامن الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدورى فى المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.