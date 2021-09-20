كارتيرون يهتم بالجانب البدني ويعقد جلسة مع لاعبي الزمالك فى المران المسائي

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القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وشرح كارتيرون للاعبي الزمالك بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم، مطالبًا بضرورة التركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

كما قام كارتيرون بتخصيص فقرة تدريبات بدنية، وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب قبل البدء في أداء التدريبات الفنية خلال المران.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة إطالات وتدريبات بدنية في فندق الإقامة ببرج العرب، قبل التحرك للملعب الفرعي باستاد برج العرب لخوض التدريب المسائي خلال معسكر الفريق الحالي بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه الصباحي في التاسعة والنصف صباح اليوم ركز خلاله الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الجوانب البدنية فقط.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الصباحي اليوم، الاثنين، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

وشرح المدير الفني للاعبين خطة تدريب اليوم وطالبهم بالتركيز في الفترة الحالية خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات مهمة سواء محليا أو أفريقيا.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية قبل انطلاق المران الصباحي، ثم خصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين في بداية التدريب.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.من ناحية اخري حصل أيمن حفنى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على إذن من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالغياب عن معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية.

وجاء إذن غياب حفنى عن المعسكر بسبب مرض ابنته عائشة ومرافقتها فى المستشفى، الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يوافق على منحه إذنا بالغياب عن المعسكر.

وكان أيمن حفنى طالب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لابنته عائشة المريضة، ونشر دعاء على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا، "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافى المريض بقدرتك، اللهم اشفي عائشة شفاء لا يغادر سقمًا.. دعواتكم لها بالشفاء".

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.