عودة الأهلي.. موسيماني يفتش عن بطولة جديدة أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يعود النادي الأهلي من جديد لعشاقه في مباراة السوبر المصري لموسم 2020-2021 بمواجهة طلائع الجيش على استاد برج العرب في الإسكندرية.

الأهلي أنهى مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي في المركز الثاني لكنه توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية تواليا والعاشرة في تاريخه.

ويأمل عملاق إفريقيا في بداية موسمه الجديد 2021-2022 بالفوز بلقب السوبر المحلي، الذي كان مقررا له اللعب قبل بداية الموسم الماضي لكنه تأجل ليحل بدلا من بطولة السوبر 2021-2022 التي لن يتحدد طرفها الثاني إلا قبل إكتمال مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

تدعيم قوي

بين انتهاء الدوري وانطلاق الموسم الجديد بمسابقة السوبر، قام الأهلي بتدعيم صفوفه بقوة، وجلب العديد من اللاعبين المصريين والأجانب ليبدأ حملة استعادة لقب الدوري والدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.

ومن ضمن الصفقات الجديدة يحضر لويس ميكيسوني في قائمة المباراة مع فرص كبيرة في المشاركة، بينما يغيب الجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب الإصابة.

الأهلي دعم صفوفه بعودة الثنائي المعار عمار حمدي وأحمد عبد القادر، ليخوض الأحمر أولى اختبارات الموسم الجديد بمواجهة طلائع الجيش الطموح.

طموح كبير

يقود عبد الحميد بسيوني فريق طلائع الجيش أمام النادي الأهلي من أجل الفوز بأول بطولة في تاريخ النادي العسكري، وهو الهدف الذي حطمه الأهلي في نهائي كأس مصر الموسم الماضي بعدما تفوق بركلات الترجيح.

على الجهة الأخرى يبحث بيتسو موسيماني عن بطولة جديدة تضاف إلى سجله الثري مع النادي الأهلي لوجود لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بعد خسارة نادرة للقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، ومحاولة تحقيق كل البطولات التي ينافس عليها بطل القارة الموسم الجديد وأولها السوبر المحلي، الذي يعقبه السوبر الإفريقي وكأس مصر.

بطاقة المباراة

الحدث: السوبر المصري

التاريخ: 21 سبتمبر 2021

التوقيت: 07:00 مساء

الملعب: استاد برج العرب (الإسكندرية)

القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 1