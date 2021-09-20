مصدر يكشف لمصراوي.. لماذا غاب شيكابالا ونبيه عن معسكر الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد مصدر في نادي الزمالك، أن غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق عن المعسكر الحالي جاء بالتنسيق مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن أسامه نبيه المدرب العام للفريق سينضم إلى المعسكر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال المصدر: "شيكابالا غاب عن التواجد في المعسكر بناء على تنسيق مع كارتيرون، في ظل الإيقاف الطويل الذي تعرض له من جانب اتحاد الكرة".

وأكمل: "نبيه سينضم للمعسكر خلال الساعات المقبلة، لكنه سيعقد جلسة أولًا مع لجنة إدارة النادي ومن ثم سيتواجد مع الجهاز واللاعبين".

الجدير بالذكر أن الزمالك انتظم في معسكر بمدينة برج العرب في الأسكندرية بداية من اليوم الإثنين، على أن يستمر لسبعة أيام قادمة.